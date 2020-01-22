Основатель «Яндекса» собирается продать пакет акций

Речь идет о небольшом количестве бумаг.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем сообщает РБК. Основатель компании «Яндекс» Аркадий Волож собирается продать небольшой пакет акций уже в этот четверг или, возможно, чуть позже. Он имеет право избавится от доли примерно 0,6% от акционерного капитала, то есть около двух миллионов акций класса А. При этом продавать более 8335 акций в день нельзя. Всего Волож и его семья владеют почти 10% акций компании «Яндекс».

На данный момент цена одной акции равняется как минимум 44 долларам.

Напоминаем, что Аркадий Волож занимает 68 место среди богатейших бизнесменов России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что акции биржи и машины банка экс-сенатора Бажанова выставят на аукцион. Всего будет представлено 17 лотов. На торги выставят автопарк из пяти машин Mercedes-Benz, Bentley Arnage RL, Cadillac Escalade и Toyota Land Cruiser 100 и почти 11% акций АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».