В России ощущается дефицит кроссоверов Duster

Недостающие популярные комплектации автомобиля привезут ближе к весне.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем сообщают «Ведомости», ссылаясь на двух диллеров Renault. Они рассказали о дефиците кроссоверов Duster. Клиенты, которым необходима комплектации, будут ждать около трех недель, так что нехватку ликвидируют только к весне 2020 года. Диллеры объясняют дефицит тем, что не ожидали такого большого спроса на кроссовера и закупили машин меньше нужного.

Напоминаем, что Renault Duster собирают в Москве. Такой автомобиль можно купить как минимум за 719 тысяч рублей, но это если машину выпустили в 2019 году. Более новые стоят дороже – от 741 тысячи рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей. Уточняется, что речь идет о моделях Corolla 2011-2019 годов выпуска, Avalon 2012-2018 годов и Avalon Hybrid 2013-2018 годов.