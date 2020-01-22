Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей

В машинах обнаружили неполадку, которую необходимо устранить для безопасного использования.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем сообщают РИА Новости. Японский производитель автомобилей Toyota Motor Corp заявил, что отзывает 3,4 миллиона автомобилей по всему миру из-за неполадок – при аварии в некоторых машинах может не сработать подушка безопасности. Большая часть автомобилей с дефектом находятся в Америке. Уточняется, что речь идет о моделях Corolla 2011-2019 годов выпуска, Avalon 2012-2018 годов и Avalon Hybrid 2013-2018 годов.

Для того, чтобы починить машину, владельцу нужно обратиться в место покупки. Там установят необходимую защиту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Mercedes-Benz отзывает в России более тысячи автомобилей. Кроме того, отзыву подлежат 14 автомобилей Mercedes-Benz типа 257 и 213, реализованные с октября 2017 года по апрель 2018 года.