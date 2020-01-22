Ученые перечислили привычки, провоцирующие рак

Среди них есть совсем неожиданные – например, взаимодействие с квитанциями и чеками.

О привычках, которые провоцируют онкологию, рассказали немецкие врачи из Центра исследования рака. Перечень опубликовало издание Focus. Спровоцировать болезнь могут неожиданные действия, которым люди част не предают значение. Так, например, лучше не садиться часто у иллюминатора в самолете, так как попадание ультрафиолетовых лучей на кожу провоцирует рак. Если же человек часто взаимодействует с квитанциями и чеками, то в коже могут накопиться токсичные вещества из чернил.

Эксперты не рекомендуют пить слишком горячие напитки, чтобы не заработать рак органов желудочно-кишечного тракта. При занятии сексом стоит пользоваться презервативом, чтобы не подцепить папиллому, которую связывают с раком шейки матки и другие онкологическими заболеваниями половых органов.

Ученые также просят как можно реже ездить в машине с открытыми окнами, пить пиво, пользоваться телефоном в темноте, наносить косметику с минеральными маслами в составе.

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