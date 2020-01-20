Актер Борис Клюев рассказал о своей борьбе с раком легких

Звезда телесериала «Воронины» и выдающийся театральный актер Борис Клюев рассказал, что на протяжении двух лет борется с онкологией.

По словам артиста, он всю жизнь был в прекрасной физической форме. Однажды он почувствовал, как что-то закололо в легком, однако не обратил на это внимания и продолжил активно работать. Позже выяснилось, что в течение двух месяцев Клюев переносил на ногах двустороннее воспаление легких.

Когда самочувствие значительно ухудшилось, актер сделал рентген — тогда и стало известно о страшном диагнозе. Однако Борис Владимирович не унывает: продолжает участвовать в съемках и лечиться. По словам Клюева, он философски относится к смерти: «Я считаю, что прожил интересную красивую жизнь, и если Господь возьмет меня, я отнесусь спокойно». Но сдаваться не собирается: «Хотя сейчас все это лечится, и, надеюсь, что организм меня не подведет».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Борис Клюев рассказал о смерти единственного сына от первого брака.