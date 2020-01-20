Борис Клюев рассказал о смерти единственного сына

"В этом году Леше исполнилось бы 46 лет", - с грустью сказал Клюев. Фото: YouTube/ UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg

"В этом году Леше исполнилось бы 46 лет", - с грустью сказал Клюев. Фото: YouTube/ UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg

Народный артист России Борис Клюев в эфире телеканала «Россия 1» откровенно рассказал о смерти своего сына, умершего в 23-летнем возрасте.

Артист поделился переживаниями с ведущим программы «Судьба человека», Борисом Корчевниковым. Сын Бориса Клюева от первого брака, Алексей скончался в 1993 году, в возрасте 23 лет. Молодой человек умер во сне, по словам медиков — от сердечной недостаточности. При этом актер подчёркивает, что Алексей вел здоровый образ жизни и не злоупотреблял алкоголем или наркотиками.

Клюев также рассказал, насколько тяжело переживал утрату. По его словам, от запоя и депрессии актера спасла только работа и ответственность перед зрителем. Несмотря на страшное событие, артист не отменил ни одного выступления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти сооснователя белорусского музыкального коллектива «Ляпис Трубецкой», Руслана Владыки. Он более полугода находился в коме.