Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

В возрасте 45 лет скончался один из основателей и гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко. С июня 2019 года он находился в коме и умер, не приходя в сознание.

Руслан Владыко умер в Минске. Трагическая новость стала известна в воскресенье, 19 января. О случившемся сообщает ТАСС, ссылаясь на экс-продюсера «Ляписа Трубецкого», Евгения Колмыкова. Дату прощания с музыкантом объявят позднее.

В июне прошлого года на Владыко совершили нападение в Минске, в результате чего гитарист получил серьезную черепно-мозговую травму, перенес сложную операцию и в течение 7 месяцев находился в коме. Отметим, что группу «Ляпис Трубецкой» основали в 1989 году. Коллектив просуществовал до 2014 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти Юрия Димитрина, автора либретто первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика».