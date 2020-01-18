В Петербурге умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

На 86-м году жизни в Северной столице скончался один из крупнейших отечественных либреттистов Юрий Димитрин.

Димитрин умер 15 января 2020 года, об этом в пятницу, 17 января, сообщил автор блога Philologist Николай Подосокорский, ссылаясь на родных и близких деятеля искусств. В роли драматурга музыкального театра Юрий Георгиевич стал работать в 1966 году.

В течение пятидесятилетней карьеры Димитрин создал более семидесяти театральных либретто, в том числе он стал автором к сценическому тексту первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика». Постановка демонстрировалась по всей России несколько тысяч раз с момента премьеры в 1975 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Франции, почти в столетнем возрасте скончался Кристофер Толкин, сын автора легендарного романа-эпопеи «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина.