Сын автора «Властелина колец» умер, не дожив до ста лет

Последние годы Кристофер Толкин жил во Франции со своей женой.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем сообщает The Mirror, ссылаясь на The Tolkien Society. Кристофер Толкин, сын автора «Властелина колец», умер в возрасте 95 лет в этот четверг. Не уточняются, обстоятельства – судя по всему, всему виной естественные причины.

Напоминаем, что Кристофер был третьим сыном писателя. Он редактировал книги Толкина – в том числе «Сильмариллион» и «Истории Средиземья». Также Кристофер является автором карты для «Властелина колец». Он известен еще и тем, что часто критиковал фильмы, снятые по произведению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что объявлен актерский состав сериала «Властелин колец». В сериале сыграют Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанин Бониади, Чарли Викерс, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Крус, Эма Хорват, Маркелла Кавена, Дэниел Уэйман, Джозеф Моул, Тайро Мухафидин, София Номвете, Меган Ричардс и Дилан Смит.