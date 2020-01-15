Объявлен актерский состав сериала «Властелин колец»

Компания Amazon огласила актерский состав сериала по мотивам трилогии «Властелин колец». К касту присоединились 15 человек.

В сериале сыграют Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанин Бониади, Чарли Викерс, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Крус, Эма Хорват, Маркелла Кавена, Дэниел Уэйман, Джозеф Моул, Тайро Мухафидин, София Номвете, Меган Ричардс и Дилан Смит.

Пока известно лишь то, что Арамайо («Игра престолов», «King’s man: Начало») исполнит роль Балдора, а Морфилд Кларк («Темные начала», «Дракула», «Алиенист») — Галадриэль. Маркеллаа Кавен воплотит образ Тайры. Кого сыграют другие актеры, не сообщается.

«Властелин Колец» будет транслироваться на сервисе Amazon Prime. События сериала развернуться в эпоху, когда было создано Кольцо Всевластия (до событий одноименной трилогии). Подробности сюжета и дата выхода пока не раскрываются.

Сейчас в Новой Зеландии проходит читка сценария. В ноябре сериал продлили на второй сезон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съемки сериала пройдут в Новой Зеландии.