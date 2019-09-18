В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец»

В Новой Зеландии снимут сериал &#171;Властелин колец&#187;
О сроках создатели сериала не уточняют. Фото: https://pixabay.com

Новый сериал по культовой книге Джона Рональда Толкиена «Властелин колец» производства компании Amazon Studios будут снимать в Новой Зеландии.

Информация об этом появилась во вторник, 17 сентября на сайте выпускающей компании. По словам создателей сериала, природа Новой Зеландии представляет собой идеальные декорации для съемок. Их привлекла «волшебная» атмосфера страны, расположенной отдельно от всего мира, где богатства природы не так сильно затронуты рукой человека.

В создание сериала планируется вложить примерно $1 миллиард. Эта баснословная сумма делает готовящийся проект самым дорогим в истории телевизионных съемок.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Северной столице стартовал кинофестиваль «Послание к человеку». Он продлится до 21 сентября. Площадками фестиваля станут кинотеатры «Великан», «Аврора», «Родина» и «Ленфильм».

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