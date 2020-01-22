Кудрявцева, удалившая импланты, вернулась к обычной жизни

Телеведущая снова снимается в программе «Звезды сошлись». Многие отметили, что теперь она выглядит моложе.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Фотография со съемок появилась в Instagram-аккаунте Леры Кудрявцевой. На ней телеведущая предстала в красном костюме – наконец звезда соцсетей вернулась на работу после операции. Пост набрал множество комментариев – поклонники хвалят помолодевшую телеведущую и поддерживают ее после удаления имплантов.

«Лера, как вам хорошо без имплантов! Понимаю, что комплимент так себе, но вы правда помолодели прям еще на 30 лет»,

— уверяет одна из пользовательниц.

При этом некоторые хейтеры не успокаиваются и шутят о том, что больше не увидят женщину в платьях с декольте. Фанаты призывают Кудрявцеву не принимать негатив близко к сердцу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта.