В Петербурге выпадет снег

Жителей Санкт-Петербурга в четверг, 23 января, ожидает небольшой снег.

В ГУ МЧС РФ также сообщают об усилении ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха упадет до 0 и -2 градусов днем, а ночью до -3, -5 градусов.

Водителей предупреждают о гололедице на дорогах.