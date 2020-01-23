В Петербурге выпадет снег

Жителей Санкт-Петербурга в четверг, 23 января, ожидает небольшой снег.
В ГУ МЧС РФ также сообщают об усилении ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха упадет до 0 и -2 градусов днем, а ночью до -3, -5 градусов.
Водителей предупреждают о гололедице на дорогах.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности. 15 января, Санкт-Петербург, как и предсказывали синоптики, побил температурный рекорд 1975 года. В 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года. Метеоролог подчеркнул, что определить точное значение установленного рекорда можно будет после 21:00, когда снимут показания с максимальных термометров.