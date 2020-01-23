Утром в Санкт-Петербурге эвакуировали суды

В Санкт-Петербурге из-за сообщений о «заминировали» были эвакуированы люди и сотрудники судов из Петродворцового, Красногвардейского, Сестрорецкого, Василеостровского и Дзержинского судов. Все случилось утром, 23 января.

О случившемся сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 57-летнего безработного мужчину. Его подозревают в совершении ложного сообщения об угрозе взрыва на станции метро «Московская». В ходе проведенной проверки на станции метро «Московская» опасных предметов не нашли. Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.