В МЧС пообещали снег в пятницу

Людей предупреждают о похолодании и возможной гололедице на дорогах.

Уже завтра, 24 января, в Санкт-Петербурге пойдет долгожданный снег. Обо всем сообщается на сайте ГУ МЧС по городу и Ленинградской области. В тексте сказано, что пятница выдастся снежной и теплой. Ночью температура воздуха опустится ниже ноля до минус двух градусов. Днем же воздух прогреется до плюсовой температуры, так что снег не успеет выпасть и тут же растает. При этом по городу будет гулять ветер, который разгонится до 12 метров в секунду.

Сотрудники МЧС рассказали, что из-за перепадов температуры дороги покроются коркой льда и слякотью. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее, чтобы не произошло аварий и несчастных случаев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге миновала угроза наводнения, дамбу открыли. Тепло и слякоть сменились порывистом ветром, нагоняющим волну в Финском заливе.