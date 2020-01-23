Азмун поддержал Кокорина, которого хотят отправить в «Сочи»

Футболист выложил фотографию коллеги в «сине-бело-голубой» форме.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Снимок нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина к себе в «сториз» в Instagram выложил Сердар Азмун. Игрок на снимке предстал в белой форме и с капитанской повязкой на руке. Судя по всему, футболист не хочет, чтобы Кокорин уходил из команды.

Напоминаем, что «Зенит» отправил Кокорина в аренду в «Сочи». Ни сам футболист, ни главный тренер Сергей Семак не согласны с таким решением. Пока что ситуацию никак не удается решить, но сразу несколько специалистов уверяют: Кокорину нечего делать в «Сочи».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Уткин посоветовал Кокорину распрощаться с «Зенитом». Эксперт подчеркнул, что футболисту, при его нежелании отправляться в аренду, могут предложить разорвать контракт, но заставить – точно нет.