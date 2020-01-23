Уткин посоветовал Кокорину распрощаться с «Зенитом»

Уткин не понимает, почему футболист терпит такое отношение к себе. Фото: Baltphoto, Михаил Киреев

Уткин не понимает, почему футболист терпит такое отношение к себе. Фото: Baltphoto, Михаил Киреев

Комментатор не понимает, почему футболиста решили отдать в аренду в «Сочи».

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Своим мнением футбольный комментатор Василий Уткин поделился в Telegram-канале. Он написал, что встреча главного тренера «Зенит» Сергея Семака и гендиректора Александра Медведева вряд ли что-то изменит. При этом Уткин напомнил, что уход в аренду всегда должен быть согласован с игроком, то есть Кокорин – он же категорически не согласен со своим переходом в «Сочи».

Эксперт подчеркнул, что футболисту, при его нежелании отправляться в аренду, могут предложить разорвать контракт, но заставить – точно нет.

Он также намекнул, что Кокорин мог бы попасть в «Динамо», который ищет себе форварда.

«Вам обязательно надо татуированного камерунца-нефорварда за 5 миллионов или нефорварда-пенальтиста из Германии за 20?»,

— шутит Уткин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев и Семак обсудили трансфер Кокорина.