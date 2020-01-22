Медведев и Семак обсудили трансфер Кокорина

Футболист отправился в аренду в сочинскую команду, но главный тренер «Зенита» остался недоволен.

Об этом стало известно 22 января. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в петербургском клубе. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина. Недавно ФК «Сочи» заявил, что футболист будет играть за южную команду, хотя болельщики «Зенита» надеялись увидеть его на поле за «сине-бело-голубым». Известно, что Семак недоволен тем, что Кокорина отправили в Сочи – скорее всего, об этом он и говорил с Медведевым. Результаты переговоров не разглашаются.

Напоминаем, что Кокорин в октябре 2018 года стал участником двух драк, в результате он отправился за решетку на год. Теперь он вернулся в футбол.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита» против «Аль-Увайнаха».