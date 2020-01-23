Владельцам ларьков упростили жизнь

Все, что осталось от кафе "Алеша"на Васильевском острове, которое не смогло продлить договор аренды или размещения с городом. Фото: Лилия Агаркова

Все, что осталось от кафе "Алеша"на Васильевском острове, которое не смогло продлить договор аренды или размещения с городом. Фото: Лилия Агаркова

Владельцам ларьков продлили сроки согласований по договору на земельные участки и согласований видов деятельности в своем торговом объекте.

Это даст возможность предпринимателям вести бизнес в более спокойном режиме, сообщает «Свое дело плюс».

Обычно хорошие новости не пользуются спросом — это уже давно выучил весь интернет и зарабатывает трафик исключительно на плохих новостях. Но все-таки хорошее случается, и, как нам кажется, рассказывать об этом нужно.

Немного истории

Дело в том, что во времена губернаторства Георгия Полтавченко участники рынка временной торговли были загнаны в такой угол, что тратили все жизненные силы на выживание и элементарное сохранение своего бизнеса, постоянно сдавая позиции власти. Шла война, потери несли предприниматели.

Но вот губернатор Полтавченко ушел, вместе с ним в дальние дали отправился ответственный за создание трудностей вице-губернатор Михаил Мокрецов, и новая власть в лице председателя КИО Валерия Калугина примерно год назад повернулась лицом к малому бизнесу, который сразу это почувствовал — при комитете был создан общественный совет, куда вошли представители предпринимательских объединений города, открылись межрайонные отделения комитета, процесс общения городской власти и малого бизнеса стал приобретать дружественные черты.

Семь кругов ада

Однако процедуры всевозможных согласований оставались теми же. Чтобы поставить ларек или продлить договор на использование участка, нужно пройти семь кругов ада. А точнее, получить согласования 11 комитетов городской администрации, среди которых самыми сложными считаются комитет по энергетике и по благоустройству, а также КГА (градостроительству и архитектуре).

«Причем, — говорит Янина Гришина, председатель РОО «Содействие малому бизнесу», — эти комитеты не были обязаны уведомлять предпринимателя, если возникали какие-то вопросы или сложности, трудно было даже получить входящий номер заявки, все это иногда вело к тому, что отведенных 6 месяцев на согласования не хватало».

Как только договор заканчивается, не бездействует комитет по использованию госимущества (ККИ, см. фото выше). Предприниматели говорят, что ККИ «считает дни» до того момента, когда временный объект из-за длительности согласований оказывается вне правового поля и участок можно «освободить». Словом, жизнь предпринимателя, который ведет временную торговлю или оказывает услуги в НТО, была похожа на жизнь на мине замедленного действия.

Дали время

Общественный совет при КИО помог выработать новую стратегию: во-первых, период подачи заявок на продление договора увеличился в два раза, теперь за 8 месяцев до окончания договора можно подать новую заявку.

«Изменения затрагивают форму договора на участок, заключаемого без торгов, а также форму договора, заключаемого по результатам торгов», — сообщают в КИО.

Кроме того, изменения касаются подачи в трехдневный срок ведомости ГУП ГУИОН (ведомство определяет какая площадь подо что используется ), теперь эта норма отменяется. «СДП» уже писал об этом проблеме в материале «Штраф вместо оценки» в декабре 2019 года. Чтобы рассчитать арендную плату и определить, как используется торговая площадь, ГУИОН приходит в торговые павильоны уже действующие.

«Они приходят, когда объект уже работает, — рассказывает предприниматель Юрий Рагулин, — сначала я ставлю торговый павильон, потом запрашиваю оценку, жду ее примерно 1,5 месяца, начинаю торговать, без этого никак, и рискую в это время попасть на штраф». Штрафы составляют от 50 до 200 тысяч рублей. И штрафы, и аренда — это доход города.

Площадь торгового объекта может быть использована по схеме 70% на 30% — 70% — основной вид деятельности и 30% вспомогательный. Например, торговля и общепит.

«Самое важное, — говорит Владимир Меньшиков, глава НП «Союз малых предприятий» — что теперь сделали логичным сам процесс оформления или переоформления договора».

То есть теперь предпринимателю будет достаточно уведомить КИО, ККИ и районную администрацию о том, где расположен объект. А необходимую ведомость, или документ по функциональному использованию участка — можно представить в течение двух месяцев с момента уведомления.

«Это уже не первые поправки, инициированные в рамках работы общественного совета и направленные на улучшение условий предпринимательской деятельности в Петербурге при использовании городского имущества, — комментирует председатель КИО Валерий Калугин.– Сейчас мы готовим новый пакет изменений, как в отношении нестационарной розницы, так и инвестиционной деятельности».

Теперь проект проходит антикоррупционную экспертизу. Новые правила начнут действовать предположительно через месяц.

Рынок

В Петербурге в городской Схеме размещения нестационарной розницы 8,5 тысяч объектов во всех 18 районах города. Предприниматели отмечают, что Схема размещения упорядочивается. При этом предоставление участков по временную торговлю нельзя назвать благотворительностью для города: сборы от сдачи участков в аренду под НТО оценивают более чем в 1,5 млрд рублей. Объем рынка временной торговли — примерно 40 млрд рублей в год.

Текст: Лилия Агаркова, «Свое дело плюс»