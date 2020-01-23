У китаянки, госпитализированной с подозрением на коронавирус, оказался грипп

Девушка находится под наблюдением врачей – ей назначили противовирусное лечение.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщает управление Роспотребнадзор в Санкт-Петербурге. В этот четверг была госпитализирована китаянка с подозрением на коронавирус – у нее сильно поднялась температура. После сдачи анализов выяснилось, что девушка больна гриппом типа А.

«Лабораторная диагностика выявила у пациентки грипп типа А. Она получает противогриппозное лечение»,

— говорится в материалах ведомства.

Напоминаем, что до этого в больницу доставили двух человек, у которых также не обнаружили серьезных заболеваний. Сейчас в Китае борются с распространением коронавируса, из-за которого погибли девять человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вылечившийся от коронавируса китаец рассказал о первых симптомах. Он отметил, что выздоровел из-за своего молодого возраста (23 года) и хорошего ухода в больнице.