В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двух малышей

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей. По данным следствия, трагедия произошла, пока отец малышей был на работе.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Светлана Денисова рассказала, что семья не входила в число неблагополучных, а также не попадала в поле зрения органов профилактики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что туристы активно скупают маски в аптеках Северной столицы. Предполагается, что туристов испугал коронавирус.