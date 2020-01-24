В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Украинский и российский президенты не смогли встретиться в Израиле, несмотря на то, что Киев отправлял соответствующий запрос.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встречу было невозможно провести из-за того, что украинский лидер Владимир Зеленский отменил свой визит в Иерусалим.

«Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум», — отметил Песков, сообщает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Украина просит президента России Владимира Путина встретится с главой страны Владимиром Зеленским в рамках международного форму в Израиле.

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