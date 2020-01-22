Киев хочет, чтобы Путин встретился с Зеленским в Израиле

Киев хочет, чтобы Путин встретился с Зеленским в Израиле
Владимир Зеленский хотел бы пообщаться с Путиным. Фото: администрация президента Украины

У главы России может не хватить времени на общение с коллегой.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем сообщают РИА Новости. Украина просит президента России Владимира Путина встретится с главой страны Владимиром Зеленским в рамках международного форму в Израиле. Помощник главы государства России Юрий Ушаков заявил, что у Путина будет слишком много дел и, возможно, он не успеет поговорить Зеленским. разве что «на ногах».

«Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам, это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы — это весьма сомнительно, просто времени нет»,

— объяснил он, уточнив, что украинскому главе никто не отказывал в общении, но полноценный разговор будет возможен позже.

Напоминаем, что Владимир Путин, в отличие от Зеленского, сможет выступить с речью. До этого президент Польши отказался ехать в Израиль – по предварительным данным, он не хочет видеться с российским политиком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин выступил против двоевластия в России.

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