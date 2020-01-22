Путин выступил против двоевластия в России

Глава страны отказался становиться для кого-либо «наставником», так как это привело бы к двоевластию.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал в Сочи на встрече со студентами и преподавателями ведущих университетов страны. Одна из участниц спросила, что будет в 2024 году, когда президентский срок Путина подойдет к концу. Девушка предположила, что политик мог бы стать наставником для следующего главы России, чтобы помогать ему.

Путин убежден, что появление такой фигуры подорвало бы институт президента.

«Это будет означать ни что другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия»,

— уверен он

При этом Путин отказывается рассуждать о будущем – он заявил, что до конца срока еще слишком много времени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин предложил пересмотреть потребительскую корзину. Он отметил, что сейчас большую часть потребительской корзины составляют жиры. При этом в ней не достает других необходимых продуктов.