Путин предложил пересмотреть потребительскую корзину

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть структуру потребительской корзины. Он подчеркнул, что в ней не хватает овощей, фруктов, рыбы и мяса.

Вопрос о пересмотре корзины был поднят на встрече президента с представителями общественности в городе Усмани Липецкой области в среду, 22 января.

«По мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании, потому что там, ну скажем, не помню, в каком процентном соотношении, картофель, жиры и прочее-прочее, хлебобулочные изделия большую занимают часть…», — сказал Путин.

Он отметил, что сейчас большую часть потребительской корзины составляют жиры. При этом в ней не достает других необходимых продуктов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Медведев заявил о необходимости включить в потребительскую корзину продукты из базового набора, а не из минимального, как сейчас.