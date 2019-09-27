Медведев поручил проработать переход к новой продуктовой корзине

Дмитрий Медведев обсудил необходимые изменения с бизнесменами и экспертами в прямом эфире. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Дмитрий Медведев обсудил необходимые изменения с бизнесменами и экспертами в прямом эфире. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Российский премьер-министр заявил, что с 2021 в потребительскую корзину должны входить продукты из базового набора, а не из минимального, как сейчас.

Поручение касается Минтруда, Минэкономразвития, Роспотребнадзора и Минфина. Учреждения должны разработать продуктовую корзину, которая позволит обеспечить здоровый и полноценный рацион для всех групп населения.

Медведев также отметил, что новая корзина обойдется дороже предыдущей, поскольку продукты должны быть лучшего качества.

Обсуждение потребительской корзины проходило в рамках прямого эфира председателя правительства с предпринимателями и экспертами.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о поручении Дмитрия Медведева изменить правила контроля за предприятиями общественных точек питания. По мнению рестораторов, нынешние санитарные нормы являются устаревшими и препятствуют развитию бизнеса.