Медведев поручил рассмотреть изменения в работе общепита

В качестве эксперимента председатель правительства РФ предложил ослабить надзор за производством продукции, реализуемой в общепитах.

На данный момент в экспериментальной программе примут участие Калининградская область, Москва и Республика Татарстан. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года, пишут РИА Новости. Послабления коснутся санитарно-эпидемиологических норм работы заведений. Разрабатывать новые правила будут Роспотребнадзор, Минпромторг, Министерство юстиции и Минэкономразвития совместно с представителями предпринимательского сообщества.

Необходимость изменений продиктована владельцами ресторанов и кафе. По мнению предпринимателей, действующие сейчас правила являются устаревшими и затрудняют работу, в некоторых случаях даже угрожая бизнесу.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что петербуржцы бьют тревогу из-за котокафе на Васильевском острове. Предположительно, животные находятся там без надзора уже неделю.