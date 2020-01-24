Суд арестовал имущество «Интерторга», владеющего Spar и «Семей»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил арест на имущество ООО «ТД Интерторг». Компания владеет сетями супермарктов Spar, «Семья» и «Идея» на Северо-Западе.

Решение принято по исковым требованиям Сбербанка на сумму более 8 млрд рублей, сообщается на портале «Электронное правосудие».

Арест распространяется на движимое и недвижимое имущество «Интерторга», имущественные права, а также денежные средства на его банковских счетах в пределах 578,7 млн рублей, пишет ТАСС.

К шести заявлениям Сберабкн приложил ходатайство о принятии обеспечительных мер.

Напомним, в январе торговый дом «Интерторг» начал ликвидацию сетей Spar и «Семья».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ОАО «Сбербанк России» подал исковые заявления к ТД «Интерторг» на общую сумму более 8 млрд рублей. Иски были зарегистрированы в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области 20 января.