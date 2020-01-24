Бизнесмен из Петербурга получил условный срок за неуплату налогов и зарплаты

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении экс-учередителя и генерального директора ООО «Втормет-Кушелевка» Алексею Масягину. Его признали виновным в уклонении от налогов и невыплате заработной платы.

Масягина приговорили к 2 годам лишения свободы условно со штрафом 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

«В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину, частично выплатил задолженность по заработной плате», — сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что Масягин с января по июль 2017 года возглавлял ООО «Втормет-Кушелевка» и из личной заинтересованности не выплачивал зарплату 7 работникам. Общая задолженность составила более 440 тыс. рублей.

Помимо этого, Масягин совершил уклонение коммерческой организации от уплаты НДС.

«В результате в 2015 и 2016 гг. он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 30 млн. рублей», — отметили в прокуратуре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 119 сотрудникам ООО «Ювенал МК» выплатили долги по зарплате.