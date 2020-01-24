Застрявшим в горах Армении россиянам смогут помощь только на следующий день

Застрявшим в горах Армении россиянам смогут помощь только на следующий день
Проводить дальнейшие спасательные работы было невозможно из-за опасности схода лавины. Фото: pixabay

Россияне застряли в горах Армении и смогли сообщить об этом спасателям. Помощи им придется ожидать до утра.

Все произошло на территории Гегаркуникской области в Армении. Шестерым россиянам удалось подать сигнал о помощи. Поисковая операция уже начиналась, однако из-за погодных условий туристам придется ожидать помощи до следующего дня.

Как сообщает Телеканал 360, одному из застрявших туристов стало плохо во время похода. К настоящему моменту стало известно о стабилизации его состояния.

Есть вероятность, что к поискам привлекут беспилотник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации туристов в Финляндии. Их доставили в медучреждение с подозрением на коронавирус.

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Застрявшим в горах Армении россиянам смогут помощь только на следующий день
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