Застрявшим в горах Армении россиянам смогут помощь только на следующий день

Россияне застряли в горах Армении и смогли сообщить об этом спасателям. Помощи им придется ожидать до утра.

Все произошло на территории Гегаркуникской области в Армении. Шестерым россиянам удалось подать сигнал о помощи. Поисковая операция уже начиналась, однако из-за погодных условий туристам придется ожидать помощи до следующего дня.

Как сообщает Телеканал 360, одному из застрявших туристов стало плохо во время похода. К настоящему моменту стало известно о стабилизации его состояния.

Есть вероятность, что к поискам привлекут беспилотник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации туристов в Финляндии. Их доставили в медучреждение с подозрением на коронавирус.