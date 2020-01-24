В Финляндии двух китайских туристов госпитализировали с подозрением на коронавирус

Двое китайцев обратились в Центр здравоохранения с жалобами на грипп. Фото: pixabay.com

Двое китайцев обратились в Центр здравоохранения с жалобами на грипп. Фото: pixabay.com

В финском городе Ивало госпитализировали двух китайских туристов из города Ухань с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.

Двое китайцев обратились в Центр здравоохранения с жалобами на грипп, сообщает РИА «Новости».

«У пациентов были взяты пробы в пятницу утром. Они будут отправлены в Хельсинки для анализа», – рассказали в инфекционном отделении в центральной больнице Лапландии.

Несколько дней китайская семья путешествовала по Лапландии, а до этого – по Норвегии.

По последним данным, число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 25. Число заболевших вирусной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, составляет 830 человек.

Самый крупный город Центрального Китая — Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, теперь закрыт для выезда. Въезд туда ограничен. В целях предотвращения распространения болезни власти Китая ввели бессрочный запрет на поездки. В частности, приостановлены все авиарейсы, отправление поездов и автобусов из Уханя. Кроме того, отменены рейсы междугородних автобусов, направляющихся в город. Ухань — столица провинции Хубэй, его население превышает 11 млн человек. Решение закрыть город принято на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что смертельный коронавирус, бушующий сейчас в Китае, существовал всегда.