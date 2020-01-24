В центре Петербурга неизвестные сломали каршерингу зеркало и разбили витрину

В центре Петербурга неизвестные сломали каршерингу зеркало и разбили витрину
У машины повреждено зеркало заднего вида. Фото: vk.com/spb_today

В центре Петербурга неизвестные повредили каршеринг, а затем разбили витрину рядом.

По словам очевидцев, все произошло на пересечении Малодетскосельского проспекта и Подольской улицы. Они рассказали, что хулиганы снесли ногой зеркало заднего вида у машины сервиса «Яндекс.Драйв».

«Не повезет человеку, кто последний ездил на этом каршеринге», — написал свидетель происходящего в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовом дорожно-транспортном происшествии в городе. Дорогу не поделили сразу четыре авто.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
каршеринг новости спб хулиганы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Милла Йовович решила поэкспериментировать с внешностью перед родами
Гагарина похвасталась красивым загаром на Мальдивах
В центре Петербурга неизвестные сломали каршерингу зеркало и разбили витрину
Чилсо погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 14 человек
Появились кадры с места массового ДТП на «Коле»
Застрявшим в горах Армении россиянам смогут помощь только на следующий день
Четыре легковушки столкнулись на пересечении Суздальского и Гражданского
Борьба с эпидемией стала одной из тем гала-концерта Медиакорпорации Китая