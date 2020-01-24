В центре Петербурга неизвестные сломали каршерингу зеркало и разбили витрину

В центре Петербурга неизвестные повредили каршеринг, а затем разбили витрину рядом.

По словам очевидцев, все произошло на пересечении Малодетскосельского проспекта и Подольской улицы. Они рассказали, что хулиганы снесли ногой зеркало заднего вида у машины сервиса «Яндекс.Драйв».

«Не повезет человеку, кто последний ездил на этом каршеринге», — написал свидетель происходящего в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовом дорожно-транспортном происшествии в городе. Дорогу не поделили сразу четыре авто.