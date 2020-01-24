На Тамбасова 15 экипажей ДПС гнались за пьяным водителем

На Тамбасова 15 экипажей ДПС гнались за пьяным водителем
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге среди ночи произошла погоня за пьяным водителем. По словам очевидцев, за мужчиной гнались сразу 15 экипажей ДПС.

Все произошло сегодня, 25 января, на юго-западе Петербурга. Где началась погоня и сколько она продлилась — пока неизвестно. Поймать гонщика правоохранителям удалось во дворе дома №24 по улице Тамбасова.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно множество полицейских машин и сотрудников полиции.

Сотрудники ДПС. Фото: vk.com/spb_today

Точные обстоятельства случившегося неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о хулиганах, которые среди ночи в Петербурге повредили каршеринг и разбили витрину.

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На Тамбасова 15 экипажей ДПС гнались за пьяным водителем
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