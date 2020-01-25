В Чите бездомный отец с поселился в заброшенном доме с четырьмя детьми

В Забайкальском крае следственный комитет возбудил уголовное дело после распространения СМИ информации о мужчине, проживающем в заброшенном здании с четырьмя малолетними детьми.

Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранители установили, что 37-летний мужчина жил вместе со своими четырьмя детьми, девочка пяти лет и три мальчика 6, 10 и 12 лет. в заброшенном здании в Чите.

Дети проживали в условиях антисанитарии, у них практически не было необходимой зимней одежды и продуктов питания. В месте, где они жили, не было отопления и освещения. Кроме того, дети не ходили ни в детский сад, ни в школу.

«Таким образом, малолетние дети находились в условиях, создающих угрозу их жизни и здоровью», — подчеркнули в пресс-службе.

Выяснилось, что отец скрывался от правоохранительных органов и находился в розыске — его обвиняли в причинении вреда здоровью средней тяжести. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.

Детей разместили в социально-реабилитационном учреждении, где им окажут всю необходимую помощь. Расследование дела продолжается.

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