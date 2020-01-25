Цены на аренду жилья в России могут подняться на 10%

Цены на арендное жилье в крупных российских городах могут вырасти на 5-10 процентов в текущем году.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на риэлторские агентства и компанию «ИНКОМ-Недвижимость», эксперты отмечают, что цены на аренду недвижимости должны подскочить весьма ощутимо. Они объясняют это инфляцией, повышением и введением новых соцвыплат. Однако, стагнация населения не позволит этому произойти.
Максимальный рост цен, по предварительным данным, составит 5-7 процентов.
По данным издания, выше всего должны подскочить цены на квартиры, возле которых открываются новые станции метрополитена.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты спрогнозировали подорожание недвижимости в России.