Эксперты спрогнозировали подорожание недвижимости в России

Эксперты спрогнозировали подорожание недвижимости в России
Фото: pixabay.com

По данным аналитиков, в течение 2020 года жилье в новостройках подорожает на 10%, а цены на «вторичку» вырастут на 6%.

К такому выводу пришли специалисты аналитического центре ЦИАН. Эксперт Алексей Попов считает, что в течение года ценообразование будет развиваться по стандартному сценарию: летом ожидается небольшая просадка, весной и осенью стоимость недвижимости, вероятнее всего, подскочит.

Причем в некоторых случаях, в новостройках, где хорошо продаются квартиры, цены могут вырасти и на 15%, а самые привлекательные проекты наберут и вовсе до 20% к стоимости. На эти факторы влияет переход на эксроу-счета и повышение НДС, принятые в прошлом году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северная столица выросла в рейтинге по темпу роста цен на недвижимость. Ранее Петербурге занимал 37-ю позицию, но резко перебрался на пятую.

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Эксперты спрогнозировали подорожание недвижимости в России
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