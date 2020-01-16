Санкт-Петербург поднялся в мировом рейтинге роста цен на жилье

Северная столица вошла в пятерку городов в мировом рейтинге по росту цен на жилую недвижимость. Ранее она занимала 37-ю строчку рейтинга.

Как сообщает РБК со ссылкой на исследования британской компании Knight Frank, эксперты сравнили стоимость жилой недвижимости в 150 городах со всего мира за третий квартал прошлого года. Исследование показало, что Петербург занимает пятое место среди городов с самым высоким темпом роста цен на недвижимость. Москва заняла 11-е место в этом списке.

Цены на недвижимость в Петербурге поднялись на 14,2% в 2019 году, а в Москве — на 10%.

В Knight Frank St Petersburg считают, что на рост стоимости жилья частично повлияли переход на проектное финансирование, а также рост стоимости строительства, который, в свою очередь, вызван увеличением НДС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты прогнозируют дефицит офисной недвижимости в Петербурге.