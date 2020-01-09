Эксперты прогнозируют дефицит офисной недвижимости в Петербурге

В 2019 году в Петербурге ввели в эксплуатацию в несколько раз меньше коммерческой недвижимости, чем в 2018 году. На этом фоне эксперты прогнозируют усиление дефицита офисной недвижимости в Петербурге.

Чаще всего новые офисы открывали в Василеостровском, Приморском и Центральном районах Северной столицы. Около трети новых площадей была отдана строителям под собственные нужны, а остальное предназначалось для сдачи в аренду, пишет «Фонтанка».

Согласно данным компании Knight Frank, в 2019 году было сдано в эксплуатацию всего 106 тысяч квадратных метров, этот показательна на 22% меньше, чем годом ранее. Главными арендаторами коммерческих площадей стали копании нефтегазового сектора и IT-бизнес — они арендовали две трети от всего объема выставленных лотов.

По мнению экспертов, в этом году ситуация с предложением на рынке коммерческой недвижимости продолжит ухудшаться. Дальнейшее сокращение свободного предложения становится все более вероятным из-за отсутствия новых объектов.

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