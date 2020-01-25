В США и Канаде массово скупают билеты на российского «Холопа»

Российская комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко выходит 25 января в прокат стран Северной Америки — Канада и США. Прокатчикам пришлось вводить дополнительные сеансы, поскольку все билеты уже раскуплены.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора по развитию компании KinoFilm Corp Александра Белякова, фильм будут показывать в американских и канадских кинотеатрах с 25 января по 2 февраля. Картину будут показывать в 28 городах, среди которых Нью-Йорк, Филадельфия и Торонто.

Беляков отметил, что в некоторых городах были запланированы несколько сеансов, однако, поскольку все билеты уже раскуплены, кинопрокатчики решили ввести дополнительные сеансы.

Собеседник агентства добавил, что некоторые иностранные зрители сами просят показать «Холопа» в их городе или районе, что упрощает работу людей, продвигающих фильм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комедия «Холоп» обогнала «Т-34» по кассовым сборам в России.