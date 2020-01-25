Спасатели тушат квартиру в Новом Девяткино

О случившемся рассказали в МЧС. Фото: pixabay.com

О случившемся рассказали в МЧС. Фото: pixabay.com

В деревне Новое Девяткино во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ЧП. Вечером, 25 января, там загорелась квартира.

Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. О случившемся рассказали в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области.

Сотрудники МЧС смогли ликвидировать возгорание к 19:38. Информации о пострадавших нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Туристской улице задержали нетрезвого автослесаря, который, не имея прав, управлял автомобилем клиента. Утром в пятницу, 24 января, на Туристкой улице наряд ГИБДД остановил авто «Фольксваген Джетта» для проверки документов. За рулем находился пьяный 44-летний мужчина, работающий автослесарем. Кроме того, оказалось, что при себе у него нет водительского удостоверения.