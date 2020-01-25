Пьяного автослесаря без прав задержали за рулем чужого авто на Туристской

Полиция Приморского района задержала подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Утром в пятницу, 24 января, на Туристкой улице наряд ГИБДД остановил авто «Фольксваген Джетта» для проверки документов. За рулем находился пьяный 44-летний мужчина, работающий автослесарем. Кроме того, оказалось, что при себе у него нет водительского удостоверения.

Гражданина доставили в отдел полиции, где на него оформили два административных протокола о пьяной езде и вождении машины без прав.

Спустя несколько часов в полицию обратился владелец автомобиля и рассказал, что этот автослесарь угнал его иномарку с улицы Оптиков, 15. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Нарушитель ПДД находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигранта посадят в тюрьму за попытку угона машины ГИБДД вместе с правоохранителем.