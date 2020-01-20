Мигранта посадят в тюрьму за попытку угона машины ГИБДД вместе с правоохранителем

В Петербурге Смольнинский районный суд приговорил Джамшида Турсунова к лишению свободы сроком на девять месяцев за угон автомобиля «Лада», принадлежавшего сотруднику ДПС.
Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, в августе 2019 года обвиняемый попытался угнать служебный автомобиль сотрудника ГИБДД, когда последний находился внутри салона. Все происходило на улице Красного Текстильщика.
Подсудимый пробрался в салон и завел автомобиль. При этом Турсунов дважды ударил полицейского, одетого в форму. После этого сотрудники полиции задержали мужчину.
Турсунов признал свою вину и получил девять месяцев исправительной колонии общего режима.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти инспектор ДПС стал виновником смертельной аварии и был задержан.