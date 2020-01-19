В Ленобласти инспектор ДПС стал виновником смертельной аварии и был задержан

В Ленобласти инспектор ДПС стал виновником смертельной аварии и был задержан
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленинградской области было произведено задержание сотрудника ГИБДД, ставшего участником, а также, предположительно, виновником смертельного ДТП. Помимо этого, на допросе он дал ложные показания о ДТП, в целях собственной защиты.

Правоохранитель передвигался на своем авто марки Mitsubishi по трассе в Лодейнопольском районе Ленобласти. Выехав на встречную полосу, он столкнулся со встречным автомобилем отечественной марки.

Медики госпитализировали обоих водителей с различными степенями травм, пассажир отечественной машины скончался.

Сейчас задержанный инспектор ДПС стал фигурантом уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение на «Нарве» перекрыто после смертельного ДТП.

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