Движение на «Нарве» перекрыто после смертельного ДТП

Движение на «Нарве» перекрыто после смертельного ДТП
Выясняются детали ДТП.Фото: pixabay.com

В субботу, 18 января, на 109-м километре автодороги «Нарва» случилось смертельное ДТП. Движение по трассе перекрыто.

Автомобиль марки «УАЗ» сбил мужчину 20-30 лет, после данной аварии иномарка столкнулась с двумя машинами на встречной полосе.

Погибший переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, он скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На месте происшествия работают следственные органы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что пенсионер из Московского района Петербурга стал жертвой кражи крупной суммы денег. О случившемся стало известно 13 января. Пожилой мужчина обратился в правоохранительные органы и рассказал, что малознакомая женщина попросила у него 260 тысяч рублей.

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