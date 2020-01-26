На юге Сахалина льдину с 600 рыбаками отрезало от берега

На юге Сахалина льдину с 600 рыбаками отрезало от берега
На данный момент ведутся спасательные работы. Фото: ГУ МЧС РФ по Сахалинской области

Льдину, на которой находились около 600 рыбаков, оторвало от берега в Корсаковском районе на юге Сахалинской области.

На данный момент ведутся спасательные работы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по региону.

Уточняется, что в заливе Мордвинова появилась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Петербурга на Неве замечены рыбаки на тонком льду. Очевидцы утром 20 февраля поделились фотографией, на которой видно, что два отчаянных любителя зимней рыбалки, в центре Невы проделали прорубь и пытаются поймать рыбу.

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