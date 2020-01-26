МЧС: на юге Сахалина со льдины эвакуированы 90 рыбаков

МЧС: на юге Сахалина со льдины эвакуированы 90 рыбаков
На данный момент ведутся спасательные работы. Фото: ГУ МЧС РФ по Сахалинской области

Спасатели эвакуировали 90 человек со льдины, которая оторвалась от берега на юге Сахалина.

В пресс-службе МЧС России по региону уточнили, что еще 300 человек остались за трещиной, пишет РИА «Новости».

Льдину, на которой находились около 600 рыбаков, оторвало от берега в Корсаковском районе на юге Сахалинской области. На данный момент ведутся спасательные работы. В заливе Мордвинова появилась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Петербурга на Неве замечены рыбаки на тонком льду. Очевидцы утром 20 февраля поделились фотографией, на которой видно, что два отчаянных любителя зимней рыбалки, в центре Невы проделали прорубь и пытаются поймать рыбу.

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