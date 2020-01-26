В Выборгском районе женщина чуть не зарезала своего сожителя

В Выборгском районе женщина чуть не зарезала своего сожителя
Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Фото: Pixabay

В Выборгском районе сотрудники полиции задержали женщину 1977 года рождения.

В квартире одного из домов по Серебристому бульвару женщина ударила молодого человека ножом, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемую.

По предварительной информации, женщина во время ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, ножом ударила своего сожителя 1970 года рождения. Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранители подозревают 30-летнего жителя Дагестана в жестоком убийстве своей сожительницы, сообщает управление регионального Следственного комитета.

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