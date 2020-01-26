С оторвавшейся льдины в Сахалинской области сняли 217 рыбаков

Медицинская помощь никому из спасенных не понадобилась.. Фото: ГУ МЧС РФ по Сахалинской области

Медицинская помощь никому из спасенных не понадобилась.. Фото: ГУ МЧС РФ по Сахалинской области

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега льдины рыбаков на юге Сахалина.

По данным МЧС по региону, с оторвавшейся льдины сняты 217 человек, сообщает РИА «Новости». Их доставили на берег. Медицинская помощь никому из спасенных не понадобилась.

Ранее сообщалось, что льдину, на которой находились около 600 рыбаков, оторвало от берега в Корсаковском районе на юге Сахалинской области. На данный момент ведутся спасательные работы. В заливе Мордвинова появилась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Петербурга на Неве замечены рыбаки на тонком льду. Очевидцы утром 20 февраля поделились фотографией, на которой видно, что два отчаянных любителя зимней рыбалки, в центре Невы проделали прорубь и пытаются поймать рыбу.