В Петербурге задержали участников пикетов против изменения Конституции

В Петербурге проходит серия одиночных пикетов против изменения Конституции РФ. По меньшей мере пять участников акции задержаны.

Активисты выстроились вдоль Невского проспекта с плакатами. Они выступают против конституционного переворота и за проведение референдума по изменениям в Конституцию.

На Невском проспекте собрались около 30 активистов. По данным «Северо-запад. МБХ медиа» на акции задержали Дмитрия Гусева, Владислава Баранова, Александра Тонконогова, Марию Малышову и Евгения Козлова. Участников пикетов везут в полицию. Одного из них задержали по причине курения в неположенном месте.

Напомним, 15 января Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил рассмотреть внесение поправок в Конституцию. Соответствующий законопроект поддержала Госдума РФ в первом чтении. Ожидается, что изменения вступят в силу уже в конце февраля 2020 года.

Ранее в Кремле заявили, что общероссийское голосование по принятию пакета конституционных поправок станет решающим.