В Кремле рассказали о роли граждан в голосовании по поправкам к Конституции

Мнение россиян о необходимости во внесении поправок в Конституцию не будет формальностью. Сейчас правительство разрабатывает сроки и порядок проведения голосования.
Пресс-секретарь президента Вадимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что общероссийское голосование по принятию пакета конституционных поправок, предложенных главой государства, будет иметь решающее значение и к мнению граждан прислушаются.
При этом Песков отметил, что юридически голосование не является необходимостью, принять поправки можно и без учета точки зрения населения, однако российский лидер внес предложение о проведении опроса. На данный момент точных дат голосования и информации о порядке проведения нет, но над этим работают, сказал пресс-секретарь президента.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера.